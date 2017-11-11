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11.11.2017 - 12:03 | | ANKARA (AA)

Honduras Avustralya: 0-0

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kıtalararası play-off turu ilk maçlarında Yeni Zelanda-Peru ve Honduras-Avustralya maçları golsüz sona erdi.

Honduras Avustralya: 0-0
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Başkent Wellington'daki Westpac Stadı'nda oynanan mücadeleye Okyanusya kıtasından katılan ev sahibi Yeni Zelanda, konuk ettiği Güney Amerika temsilcisi Peru ile 0-0 berabere kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 15 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'daki Nacional Stadı'nda oynanacak.

Diğer mücadelede ise Orta Amerika ekibi Honduras, San Pedro Sula kentindeki Olimpico Stadı'nda ağırladığı Avustralya karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Rövanş maçında Avustralya, 16 Kasım'da Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda Honduras'ı konuk edecek.

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