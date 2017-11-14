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14.11.2017 - 15:40 | | AA

Honduras'tan "casusluk" iddiası

Honduras Futbol Federasyonu (FENAFUTH), 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kıtalar arası play-off turunda Avustralya ile oynayacakları rövanş maçı öncesindeki milli takım antrenmanının drone ile görüntülendiğini iddia etti.

Honduras'tan "casusluk" iddiası
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FENAFUTH, milli takımın maçın oynanacağı Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda yaptığı idman sırasında, stadın üstünde uçan "drone"a ait görüntüyü, "Antrenman sırasında uçan drone, tüm kafileyi rahatsız etti." notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Honduras Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Saf olmaya gerek yok. Bu düpedüz futbol casusluğu. Yarın oynanacak bir spor karşılaşması öncesi karşılaştığımız bu davranış, adil oyun prensibini zedeliyor. Olayın, böylesine gelişmiş bir ülkede yaşanması utanç verici." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Avustralya Futbol Federasyonu ise olayla ilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Avustralya, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın TSİ 12.00'de Honduras'ı konuk edecek.

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