Houston Rockets, Cavaliers'ı 4 sayıyla devirdi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarındanHouston Rockets, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Cleveland Cavaliers'ı 117-113 yendi.

Konferansında lider konumda bulunan ve üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta yıldız oyuncu Harden 35 sayı, 13 asist ve 11 ribauntluk performansıyla triple-double yaptı. Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Eric Gordon 20, Trevor Ariza 17 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve 7'nci mağlubiyetini alarak Doğu Konferansı'nda 11'inci sıraya gerileyen Cavaliers'ta LeBron James 33 sayı ve 7 asist, Jeff Green ise 27 sayıyla oynadı.

Çekişmeli maçta kazanan Kings

Günün diğer çekişmeli mücadelesinde Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 109-108 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

Kings'te Zach Randolph 20 sayı ve 7 ribaunt, Justin Jackson 19, Willie Cauley-Stein ise 15 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 5'inci mağlubiyetini alan 6 galibiyetli Sixers'ta Robert Covington 24 sayı ile maçın en skoreri olurken, Joel Embiid 22 sayı ve 15 ribaunt, Dario Saric ise 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Raptors'ı DeRozan taşıdı

Toronto Raptors, sezonun 7'nci galibiyetini konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 122-118 yenerek aldı.

Raptors'ta DeMar DeRozan 33 sayı ve 8 asist, Serge Ibaka 19 sayı ve 8 ribaunt, Kyle Lowry 18 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla galibiyette etkili oldu.

Pelicans'ta Jrue Holiday 34 sayı ve 11 asist, DeMarcus Cousins 20 sayı ve 15 ribaunt ile double-double yapmasına rağmen takımının 6'ncı mağlubiyetine engel olamadı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 111-95

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 122-118

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-113

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 109-108

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 102-94