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08.07.2020 - 12:00 | | AA

Houston Rockets, Kamerunlu basketbolcu Luc Mbah a Moute'yi transfer etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, Kamerunlu oyuncu Luc Mbah a Moute'yi kadrosuna kattı.

Houston Rockets, Kamerunlu basketbolcu Luc Mbah a Moute'yi transfer etti
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Houston Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Mbah a Moute ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Houston Rockets, Kamerunlu basketbolcu Luc Mbah a Mouteyi transfer etti

Rockets'ta 2017-2018 sezonunda da görev yapan tecrübeli basketbolcu, NBA'de ayrıca Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers ve son olarak Los Angeles Clippers forması giymişti.

Forvet pozisyonunda görev alan 33 yaşındaki Mbah a Moute, NBA'de çıktığı 686 normal sezon maçında 6,4 sayı, 4,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

NBA'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

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