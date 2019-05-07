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07.05.2019 - 11:02 | | AA

Houston Rockets, seriyi eşitledi

NBA play-off serisi konferans yarı finallerinde Houston Rockets, Golden State Warriors'ı yenerek seriyi 2-2'ye getirirken, Milwaukee Bucks ise Boston Celtics karşısında aldığı galibiyetle seride 3-1 öne geçti.

Houston Rockets, seriyi eşitledi
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NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Houston Rockets, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 112-108 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi.

Rockets'ta James Harden 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle maçın en skorer oyuncusu olurken, Eric Gordon 20 sayı, PJ Tucker 17 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste ikinci kez rakibine kaybeden Warriors'ta Kevin Durant 34 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 30 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist üretti.

Bucks, avantaj yakaladı

Doğu Konferansı yarı final serisi dördüncü karşılaşmasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 113-101 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 39 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparken, George Hill 15, Khris Middleton ve Eric Bledsoe on üçer sayı, oyuna sonradan girerek 17 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Celtics'te Kyrie Irving 23 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Al Horford 20 sayı, Marcus Morris 18 sayı ve 14 ribaunt, Jayson Tatum 17 sayı ve 10 ribauntla oynamasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edilecek.

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