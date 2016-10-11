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11.10.2016 - 02:30 |

Hücumcu çok, golcü yok

A Milli Takımımız’da en önemli kozlarımızdan biri olan hücum özelliğimiz geri planda kaldı.

Hücumcu çok, golcü yok
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A Milli Takımımız’da en önemli kozlarımızdan biri olan hücum özelliğimiz geri planda kaldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in seçtiği kadroda kulüplerinde bir hayli formda olan forvetlerin, milli forma ile gol bulamaması ilgi çekti.

Özellikle şu an Hollanda’da yükselişe geçen Enes Ünal, Mainz formasıyla gol ve asistlerine devam eden Yunus Mallı, Beşiktaş’ın en etkili golcülerinden Cenk Tosun ve Fransa Ligue 1’de Cavani ile gol krallığı yarışının zirvesinde olan Mevlüt Erdinç, hem süre olarak hem de üretkenlik olarak hiçbir katkı veremedi.

Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 3 maçta 3 gol atarken, 2 golümüz orta saha oyuncusu olan Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Diğer gole ise bir başka orta alan oyuncusu Ozan Tufan imza attı.

Metz forması altında 8 maçta 6 gol atan Mevlüt, İzlanda önünde son dakikalarda oyuna dahil oldu.

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