Hugo Lloris hocasını geçti

Fransa Milli Takımı’nın kaptanı Hugo Lloris tarihi bir gece yaşadı. Tecrübeli kaleci, Fransa formasıyla 103. maçına çıktı. Lloris bu rekor sayıyla, şu anki milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’u yakaladı.

Lloris, ayrıca ülke tarihinde en fazla forma giyen 6. futbolcu unvanını da aldı. Fransa’da Thuram 142 maçla birinci, Henry 123 maçla 2., Desailly 116 maçla üçüncü, Zidane 108 maçla dördüncü ve Vieira 107 maçla beşinci sırada yer alıyor.

Büyük gurur

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, futbolculuktan sonra antrenörlüğünde de Dünya Kupası’nda finale çıktı. 1998 Dünya Kupası’nda Horozların kaptanı olarak kupayı kaldıran Deschamps, 20 yıl sonra ülkesini bu defa teknik adam olarak finale yükseltti.



