Hurma, Skorer'e açıkladı! Vefa Stadı ve transfer...

Play-off finalinde Adana Demirspor'u yenerek uzun aradan sonra Süper Lig'e adını yazdıran Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma Skorer'e birçok konuda açıklamalarda bulundu.

'Roco ile henüz görüşmedik'

Hurma, Beşiktaş'la sözleşmesi feshedilen Enzo Roco ile ilgili "Henüz bir görüşme gerçekleştirmedik. Tecrübeli isimleri kadromuza kattık. Şu anda 5-6 tane daha oyuncu almayı düşünüyoruz. Bunların çoğu iyi oyuncular olacak. Hedefimiz Süper Lig’de iyi işler yapmak" diye konuştu.

'Şenol hoca vizyonlu birisi, ona güveniyorum'

Fatih Karagümrük Başkanı, "Alt liglerden Süper Lig'e yükselen takımlar genelde hoca değişikliğine gidiyor. Siz teknik direktörünüzü değiştirmediniz. Teknik direktör Şenol Can hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya "Ben hocamıza güveniyorum. Oyunculuğu döneminde de iyiydi, çok çalışkandı. Hocalığı da çok iyi. Genç isimlere şans vermeyi seviyorum, daha önce de bu şekilde yaptım. Gençlerin önünü açmak lazım. Şenol hoca çok vizyonlu birisi. İyi işler yapacağını ve başarılı olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Hurma stat konusunda da "Şu anda Sayın Bakanımız ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürüyor. 49 yıllığına Vefa Stadı'nı kiralamak istiyoruz. Ardından stadı yeniden yapacağız. Kapasitesi 15 bin olacak" bilgisini verdi.

Roco, Beşiktaş-Braga maçı öncesi böyle konuşmuştu