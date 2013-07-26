Hurşut Meriç Rize ile imzaladı

Spor Toto Süper Ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor Gençlerbirliği'nden Hurşut Meriç ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah yaptığı açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''Hurşut Meriç kadromuza katmayı çok istediğimiz önemli oyunculardan biriydi. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Gençlerbirliği'nden transferi gerçekleşen Hurşut Meriç ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık. Hurşut, Avusturya kampına katılarak takımla birlikte antrenmanlara başladı. Sporcumuza başarılar diliyoruz'' dedi.

Ferah, transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.