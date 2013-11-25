Hurşut Meriç süresiz kadro dışı bırakıldı!

Çaykur Rizespor yönetim kurulu resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamasında Hurşut Meriç`in süresiz olarak kadro dışı kaldığını açıkladı.



Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada; "Takımımız futbolcularından HURŞUT MERİÇ'in süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına ve 30.000 euro para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

