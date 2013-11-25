Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hurşut Meriç süresiz kadro dışı bırakıldı!
25.11.2013 - 16:46 | | DHA SPOR

Hurşut Meriç süresiz kadro dışı bırakıldı!

Çaykur Rizespor'da Hurşut Meriç süresiz kadro dışı bırakıldı.

Hurşut Meriç süresiz kadro dışı bırakıldı!
ABONE OL

Çaykur Rizespor yönetim kurulu resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamasında Hurşut Meriç`in süresiz olarak kadro dışı kaldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada; "Takımımız futbolcularından HURŞUT MERİÇ'in süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına ve 30.000 euro para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber