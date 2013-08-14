Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hurşut takımdan ayrı çalıştı!
14.08.2013 - 13:07 | | CİHAN

Hurşut takımdan ayrı çalıştı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ilk haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hurşut takımdan ayrı çalıştı!
ABONE OL

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Oğuzhan Berber, Tevfik Köse, Sezer Öztürk, Ousmane Viera ve David Depetris katılmadı. Takımın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği ve hafif sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

CENK AHMET ALKILIÇ: GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de ilk maçımızı Gençlerbirliği karşısında oynayacağız. Takımımızda iyi oyuncularımız var. Bu maçı kazanıp güzel bir başlangıç yapmak, taraftarımıza üç puan hediye etmek istiyoruz.” dedi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber