Hurşut takımdan ayrı çalıştı!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Oğuzhan Berber, Tevfik Köse, Sezer Öztürk, Ousmane Viera ve David Depetris katılmadı. Takımın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği ve hafif sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

CENK AHMET ALKILIÇ: GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ



Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de ilk maçımızı Gençlerbirliği karşısında oynayacağız. Takımımızda iyi oyuncularımız var. Bu maçı kazanıp güzel bir başlangıç yapmak, taraftarımıza üç puan hediye etmek istiyoruz.” dedi.