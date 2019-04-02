Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Hurtado'dan lidere gözdağı!
02.04.2019 - 18:39 | | KONYA (AA)

Hurtado'dan lidere gözdağı!

Atiker Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Hurtado, "Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak bu şanssızlığı bitirmek istiyoruz" dedi.

Hurtado'dan lidere gözdağı!
ABONE OL

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı takımın Perulu futbolcusu Paolo Hurtado, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları kötü gidişatın futbolun içerisindeki olağan şeylerden olduğunu söyledi.

Takımların bazen iyi bazen de kötü sonuçlar aldığını ifade eden Hurtado, şunları kaydetti: "Biz de böyle bir süreçten geçiyoruz ve bundan biran önce kurtulmak istiyoruz. Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak bu şanssızlığı bitirmek istiyoruz. Medipol Başakşehir çok önemli bir ekip. Zaten şampiyonluğa oynuyorlar. Bu maç bizim açımızdan kolay geçmeyecek. Biz de kaliteli bir ekibiz. Bu maça da çok önem veriyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıp, maksimum performansımızı göstererek güzel bir sonuç almak istiyoruz."

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı takımdan ayrı çalıştı.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber