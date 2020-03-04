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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir: 'Bu durumda futbol konuşmak çok doğru değil'
04.03.2020 - 00:04 |

Hüseyin Çimşir: 'Bu durumda futbol konuşmak çok doğru değil'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ülkenin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmanın çok doğru olmadığını söyledi.

Hüseyin Çimşir: 'Bu durumda futbol konuşmak çok doğru değil'

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirtti.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir: Bu durumda futbol konuşmak çok doğru değil

 

 
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