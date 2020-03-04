Hüseyin Çimşir: 'Bu durumda futbol konuşmak çok doğru değil'

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirtti.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.