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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir: "Bu yarışı bırakmayacağız"
23.06.2020 - 00:15 |

Hüseyin Çimşir: "Bu yarışı bırakmayacağız"

Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir: "Bu yarışı bırakmayacağız"
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Çimşir, "2 kez öne geçtik ama avantajı koruyamadık. Kaybedilmiş 2 puan var. 15 dakika başarılıydık ama ilk yarının sonunda yediğimiz gol oyun planını değiştirdi. 2. yarı pozisyonlar bulduk, golü de bulduk ama hem Çakır'ı, hem de Ömür'ü... Mecburi değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Bu değişiklikler bizi etkilemiş olabilir ama ne olursa olsun son 10-15 dakikada öndeki bir takım bunu korumalı, önde topu daha çok tutmamız gerekiyordu. Biz bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir avantaj kaybettik, bu avantajı tekrar lehimize çevirmeye çalışacağız. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, bir eleştiri olacaksa kendi üzerime alırım." dedi.

Şampiyonluk yarışı için görüşü sorulan teknik adam, "Biz Trabzonspor'uz, 2 puan kaybettik diye bu yarışı bırakmayacağız ve son düdüğe kadar mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir: Bu yarışı bırakmayacağız

 

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