Hüseyin Çimşir, Konyaspor'a veda etti!

Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılığını yapan Hüseyin Çimşir ile yolları ayırdı. Atiker Konyaspor’un pazartesi günü Konya’dan ayrılan Hüseyin Çimşir ile yapılan görüşmelerin neticesinde dün itibariyle sözleşmesi feshedildi. Yeşil-beyazlı kulüp teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yapılacak istişarenin ardından yeni bir yardımcı antrenör ile görüşmelere başlayacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR NEDEN GİTTİ?

Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcısı olarak Konyaspor’a gelen Hüseyin Çimşir, Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalmasında etkili olduğu Ali Çamdalı’nın affedilmesinin ardından da eşyalarını toplayarak Konya’yı terk etmişti. Ardından yapılan açıklamada Hüseyin Çimşir’in teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile görüş ayrılığına düştüğü olayın Ali Çamdalı’yla alakası olmadığı ifade edilmişti. Yönetim Çimşir’e üç gün izin vermiş ve bu sürede ikna etmeye çalışmıştı. (Anadolu'da Bugün)

Çimşir'den veda açıklaması!

Atiker Konyaspor'dan ayrılan yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir bir açıklama yaparak Konyaspor'a veda etti.

Hüseyin Çimşir'in veda açıklaması şu şekilde:

"Konyasporla sozleşmemi karşılıklı olaraf feshettik. Kısa süreli bulunduğum güzel Konya şehrinin bu güzide kulübü ile Süper Kupa zaferi ve ilk Avrupa galibiyeti yaşamak benim antrenörlük hayatımda apayrı bir gurur kaynağı oldu.

Çalıştığım süre içerisinde benden bilgi ve birikimini esirgemeden aktaran, antrenörlüğümün gelişmesinde önemli katkıda bulunan Mustafa Reşit Akçay hocama teşekkürü bir borç bilirim. Çok değerli ekip arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime ve Konyaspor personeline gösterdikleri yakınlık ve anlatıştan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Son olarak Atiker Konyaspor yönetimi ve camiasına bana sağladıkları imkamdan dolayı minnet ve saygılarımı sunarım. Konyaspor'a bu sezon 3 kulvarda da başarılar dilerim".