HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir: Pozisyon penaltÄ±. Rakip oyuncunun direkt tabanÄ± var

SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda Trabzonspor'a sahasÄ±nda 2-0 yenilen GenÃ§lerbirliÄŸi'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, maÃ§Ä±n hakeminin yÃ¶netimini eleÅŸtirdi.

HamzaoÄŸlu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, sahalarÄ±nda kazanmak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± mÃ¼sabakadan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±klarÄ±n sÃ¶yledi.

Trabzonspor'un takÄ±mlarÄ±nÄ± yenmesinin Ã§ok normal bir sonuÃ§ da olabileceÄŸini ifade eden HamzaoÄŸlu, "BugÃ¼n yine oyundan koptuk, futbolun dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ± oyun. Åžimdi burada konuÅŸsak bir tÃ¼rlÃ¼, konuÅŸmasak bir tÃ¼rlÃ¼. BÃ¼tÃ¼n kurallarÄ±mÄ±z maalesef susturmaya yÃ¶nelik. O yÃ¼zden iÃ§imiz Ã§ok dolu, sÃ¶yleyecek Ã§ok ÅŸey olmasÄ±na raÄŸmen, belki Ã¼stÃ¼nkÃ¶rÃ¼ bazÄ± ÅŸeylere deÄŸinip geÃ§eceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±llardÄ±r kenardan futbolu yÃ¶nettiklerini, saha iÃ§inde de olduÄŸunu belirten HamzaoÄŸlu, "Yani bunlar oluyor, eÄŸer rakip sana direkt tabanla gelmiyorsa bu olmaz, ne yapsÄ±n oyuncumuz o zaman sÃ¶yleyelim; 'HiÃ§bir topa ceza sahasÄ± iÃ§erisinde ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ± uzatmayÄ±n, kafanÄ±zÄ± uzatmayÄ±n. BÃ¶yle mi futbol oynayacaÄŸÄ±z artÄ±k, dokunmadan, temas etmeden." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

HamzaoÄŸlu sahada kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Sahada kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken oyuncularÄ±mÄ±zÄ± buna motive etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorken, sahada bÃ¶yle bir kararla bÃ¼tÃ¼n oyun kopuyor, saha iÃ§inde ondan sonra oyuncularÄ± tutamÄ±yorsunuz." dedi.Â

HamzaoÄŸlu, "Bir mÃ¼cadele veriliyor, bu kadar ucuz olmaz yani bazÄ± ÅŸeyler, bu kadar ucuz olmaz. Biraz daha Ã¶z gÃ¼venli olmak lazÄ±m, biraz daha gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼, gerÃ§ekten gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã§alabilmek lazÄ±m ama herkes iÃ§in bunu eÅŸit yapmak lazÄ±m. Maalesef bunda biraz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Herkes de gÃ¶rÃ¼yor, konuÅŸuyor. Ben belki ilk defa konuÅŸuyorum diye garip geliyor." diye konuÅŸtu.

Hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'in kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtiren HamzaoÄŸlu, "Daha sonra 3 oyuncumuzu da Ã§Ä±kardÄ±m, hiÃ§ olmazsa boÅŸu boÅŸuna kendimizi Ã¼zmeyelim, yÄ±pratmayalÄ±m sinirlerimizi boÅŸuna harap etmeyelim diye. Biz doÄŸrulardan vazgeÃ§meden mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Trabzonspor'u da kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren HamzaoÄŸlu, "Kesinlikle kazandÄ±klarÄ± maÃ§Ä±n hakkÄ±nÄ± yiyemem, iyi bir takÄ±m, iyi bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. Zaman zaman iyi de oynadÄ±k, iyi ÅŸeyler de yaptÄ±k. Ama bu maÃ§ta bÃ¶yle bitti, ÅŸimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftaya bakacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

Ã‡imÅŸir: "Pozisyon penaltÄ±"Â

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir de basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda maÃ§Ä± deÄŸerlendirmeden sadece basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Ã‡imÅŸir, 90+2 dakikada bir pozisyonda Baiano'yu ittiÄŸi gerekÃ§esiyle SÃ¶rloth'a sarÄ± kart veren hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'in VAR ekranÄ±ndan pozisyonu tekrar inceledikten sonra kartÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±ya Ã§evirmesine iliÅŸkin soruyu ÅŸu ÅŸekilde cevapladÄ±:Â

"Pozisyon Ã¶ncesinde faulÃ¼ bizim almamÄ±z gerekirken, hakemin vermediÄŸi bir faul, sonrasÄ±yla ilgili bize kÄ±rmÄ±zÄ± kart olarak geri dÃ¶nÃ¼yor. Oyunculara biraz daha sakin olmalarÄ± gerektiÄŸini sahada kalmak iÃ§in mÃ¼cadele etmemiz gerektiÄŸini sÃ¶yledim. Ama hakemin de o pozisyonu o dakikadan sonra oraya getirmemesi gerekiyordu. Tabii Ã¶nemli bir oyuncuyu kaybettik. Trabzonsporlu oyuncularÄ±nÄ±n hepsinin de sahada kalmak iÃ§in daha Ã§ok mÃ¼cadele etmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â

PenaltÄ± pozisyonuna yÃ¶nelik soruya da Ã‡imÅŸir, "Pozisyon penaltÄ±. Rakip oyuncunun direkt tabanÄ± var." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

HamzaoÄŸlu'nun penaltÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin ise Ã‡imÅŸir, "Ben tabii hocayÄ± dinlemedim, ama benim tarafÄ±mdan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman net bir penaltÄ±." yorumunu yaptÄ±.