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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir: Rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz
19.07.2020 - 20:48 |

Hüseyin Çimşir: Rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir: Rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir'in açıklamaları şu şekilde;

"Önemli bir maç. Geçen hafta yakaladığımız fırsatı değerlendiremedik. Bu maçı kazanıp, rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi oynayarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Pandemi öncesi ve sonrasında sakatlıklarla ilgili problemler yaşadık. Kadro rekabeti açısından problem yaşadığımız dönemler oldu. Sosa çok önemli bir oyuncu. Eksikliği önemli; ama yerine oynayan oyuncular bunu hissettirmeyecektir."

Hüseyin Çimşir: Rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz

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