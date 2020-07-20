Hüseyin Çimşir: "Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz"

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine, "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz." ifadesini kullanarak başladı.

Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadıklarını düşündüklerini belirten Çimşir, şöyle devam etti: "Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef bu seviyede bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız."