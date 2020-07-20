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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz
20.07.2020 - 00:22 | | TRABZON (AA) -

Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz" dedi.

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Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.

Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine, "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz." ifadesini kullanarak başladı.

Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadıklarını düşündüklerini belirten Çimşir, şöyle devam etti: "Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef bu seviyede bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız."

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Hüseyin Çimşir: "Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz"
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