Hüseyin Çimşir: "Sonuna kadar gideceğiz, bırakmayacağız!"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

"Biz önde baskı yapmak istedik"

"Kazandığımız için tüm oyuncu arkadaşlarıma tebrikler. Emeklerine sağlık. Ciddi bir duruş sergilediler sahada. Galatasaray'ın Başakşehir maçında iyi bir oyunu vardı, biz önde baskı yapmak istedik. İlk yarı baskıyı kırıp ataklar buldular ama galip gelmeyi başardık"

"İkinci golden sonra daha sakin oyuna dönmemiz lazımdı, pozisyonlar verdik ama yine de biz de üretmeyi başardık ve kazanmayı bildik."

"Biz bu saatten sonra kaygıyı yönetmeliyiz"

"Başakşehir ile Trabzonspor'dan bir şampiyon olacak gibi görünüyor. Kaybedecekleri olanın stresi olabilir, bunu yaşamış olabiliriz. Biz bu saatten sonra kaygıyı yönetmeliyiz.

"Artık 4 maçımız kaldı ama maç maç gideceğiz, rakibimiz de biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz, oluruz-olmayız ama bu işin sonuna dek camia halinde hep beraber kovalayabileceğimizin sözünü verebiliriz."

"Sonuna kadar gideceğiz"

"Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum, camiaya bu durum sonrası kenetlenmiş olduğumuzu söylemek istiyorum. Bir maçla ne şampiyonluk kazanılır ne de kaybedilir, bu süreçtir, her zaman birlikte mücadele etmek ve istemek gerekir. Sonuna kadar gideceğiz! Bırakmayacağız!"

basın toplantısında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol bulmamız bizi biraz daha güvenli bir oyuna itti. Özelikle ilk yarı Galatasaray'ın Başakşehir maçında geriden oyun kurmasına baskıyla karşılık vermek istedik. Oyunun genelinde başarılı olduk ama 1-2 pozisyonda savunmamızı deldiler." diye konuştu.

"Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz"

Oyunun ikinci yarısında topa sahip olan takım olduklarını aktaran Çimşir, "Belli bölümlerde bazen skorun verdiği rahatlıktan olabilir ama gereğinden fazla uzun ve yüksek top oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün sakatlıktan dönen, sakatlıktan dolayı çıkardığımız futbolcular vardı. Yoğun bir fikstüre giriyoruz. Bundan dolayı bütün oyuncuları ekonomik kullanmak zorundayız. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçındaki iyi taktiğini durdurmada başarılı olduklarını aktararak, "Oyuncularımın isteği, arzusu, 2 maç beraberlikten sonraki geri dönüş ve coşku saygıya değerdi. Hepsini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Bu hafta da Da Costa'yı kaybettik"

Stoper mevkisindeki rotasyon yapmalarını değerlendiren Çimşir, "Stoperlerimizden kart sınırında ve cezalı olanlar var. Maça ve performansa göre değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta da Da Costa'yı kaybettik. Cezalı duruma düştü. İskeleti oturtmakla ilgili problemler yaşıyoruz. Bu süreçte 6 oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hüseyin Çimşir, şampiyonluk inancıyla ilgili, "Coğrafya ve şehir olarak inançlı insanlarız. Sonuna kadar bu mücadeleyi camia olarak yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu inadımızı sezon sonuna kadar taşıyacağız. Sonucunu da hep beraber göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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