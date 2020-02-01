Hüseyin Çimşir: "Verilmeyen bir penaltı var"

Süper Lig'de evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.



"Dönem dönem agresif tavırlar gösteriyoruz"

"Kazandığımız için son derece mutluyum. Biz de saha kenarında maçı oyuncular kadar yaşıyoruz. Dönem dönem agresif tavırlar gösteriyoruz, heyecanımıza yeniliyoruz ama buranın güzelliği de böyle bir şey, kazandığımız için memnunuz."

"Bizim hedefimiz ve hayalimiz var"

"Oyunun hemen başında geriye düşmemiz beklediğimiz bir senaryo değildi. Sonra oyuncularımız öne geçti, 2-1'i bulduk. Sonra kontrol bize geçti, rakibe geçti, Fenerbahçe de pozisyonlar buldu. Yiyebilirdik de. Eksiklerimizi bir an önce gidermek istiyoruz. Bizim hedefimiz ve hayalimiz var. Hak edilerek kazanılmış kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak camia olarak. Bu hayalden vazgeçmeyeceğiz. Umarım bundan sonra inşallah daha iyi oyun, daha iyi bir performansla kenetlenmiş şekilde hedeflerimize ulaşırız."

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya koydukları mücadeleden, istek ve arzularından dolayı tüm oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Karşılaşmaya kalelerinde gördükleri şok bir golle başladıklarını ifade eden Çimşir, "Planladığımız, beklediğimiz bir şey değildi. Oyuncularımız maçı bırakmadı. Sonrasında öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız, dönem dönem topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Genel itibarıyla bakıldığı zaman, kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Çimşir, Sturridge'in sağlık durumuna ilişkin, "Bir problemi yoktu. En son Antalya'daki devre arası hazırlık müsabakasında sakatlanmıştı. Uzun dönem takımdan ayrı kaldı. Salı günü takıma, antrenmanlara katıldı. Maçın gidişatı ile alakalı, özellikle öndeyken topun bizde kalması için hamle yaptık. Fiziksel eksiklikleri olabilir ama en kısa sürede toparlar, bize katkı sağlar. Sakatlığı yok" ifadelerini kullandı.

"Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın hakem yönetiminden memnun olmadığına ilişkin sözlerinin aktarılması üzerine Çimşir, şu görüşlerini aktardı:

"Biz de hakemden çok memnun değiliz. 1-0'ken verilmeyen penaltı var. Tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Kartlarda ve faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Lig uzun bir yarış. bizim 15 haftamız, rakiplerin 14 haftası kaldı. Hep söylüyorum, buraya başladıktan sonra benim ve camianın hayali var. Bizim hayalimiz, hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız kaldı. Hep beraber camia olarak kenetlenerek istediğimiz, hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz."