Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir'den futbolculara uyarı
19.06.2020 - 12:47 | | Gökmen Şahin TRABZON (İHA)

Hüseyin Çimşir'den futbolculara uyarı

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için işi sıkı tutuyor.

Hüseyin Çimşir'den futbolculara uyarı
ABONE OL

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 3-1'lık skorlarla geçen Trabzonspor her iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ederken, bordo-mavililerin teknik patronu Hüseyin Çimşir, işi sıkı tutuyor. Oyuncularının durumundan ve çalışma temposundan oldukça memnun olan genç teknik adam moral ve motivasyon anlamında iyi seviyede olan takımını istikrarlı bir şekilde beklenilen hedeflere bilinçli ve heyecanlı bir şekilde ulaştırmak için tüm desteğini veriyor.

Forma giyen oyuncusundan, forma bekleyen oyuncusuna kadar takım ruhunu ve takım çalışması anlamında önemli bir mesafe alarak zincirleme bir güç oluşturan genç teknik adam oyuncularına önemli uyarılarda da bulunuyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu her fırsatta kazanmak istediklerini dile getirerek, hedefe doğru istikrarlı bir çizgide gitmeyi planlayan Çimşir, bunu başarmak için oyuncularına önlerinde çok ciddi sınav verecekleri maçlar olduğunu vurguluyor.

Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise final oynayacakları bir maç olduğunu oyuncularına hatırlatan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takım olarak iyi yolda olduklarını ancak henüz başardıkları bir şeyin olmadığını ifade ederek her maçı tek tek düşünüp sıkı çalışmayla birlikte ilerlemeleri gerektiğini belirtiyor.

    Skorer Mutfak | 19 Haziran 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha..
      Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha..
    2. Son dakika - Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri
      Son dakika - Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri
    3. Yeni Malatyaspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak
      Yeni Malatyaspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak
    4. Mehmet Erdem Uğurlu: Galatasaray karşısında kendimize güveniyoruz
      Mehmet Erdem Uğurlu: Galatasaray karşısında kendimize güveniyoruz
    5. Denizli Atatürk Stadı, Beşiktaş maçı öncesi dezenfekte edildi
      Denizli Atatürk Stadı, Beşiktaş maçı öncesi dezenfekte edildi



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İtalya Serie A, 103 gün sonra yeniden başlıyor

    İtalya Serie A, 103 gün sonra yeniden başlıyor

    Tunay Torun: Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum

    Tunay Torun: Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum

    Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi

    Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi

    Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimize bugün 103 milyon lira ödeme yapılacak

    Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimize bugün 103 milyon lira ödeme yapılacak

    Sıradaki Haber