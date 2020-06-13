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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir'den hakem tepkisi!
13.06.2020 - 00:56 |

Hüseyin Çimşir'den hakem tepkisi!

Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Çimşir, "Eksik kalmamıza rağmen ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılıydı. Önümüzde 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. "

Hüseyin Çimşir'den hakem tepkisi!
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Göztepe galibiyetiyle liderliğini sürdüren Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra futbola döndüklerini belirten Çimşir, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, emeklerine sağlık. Verilen görevi yerine getirdiler. 3 ay aradan sonra oynanan futbol olumluydu. Maçı ikiye ayırmak gerekiyor. Hem 11'e 11 hem 11'e 10 kişi oynadık. İki bölümde de iyi oynadık. 11'e 11 bölümde farkı artırabilirdik. Eksik kalmamıza rağmen ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılıydı. Önümüzde 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Herkesin hakkı var. Verdikleri kararlarda daha dikkatli olmalılar" yorumunu yaptı.

ERSAN PARLATAN: "TRABZONSPOR'UN KALİTELİ AYAKLARI VE İYİ OYUN ANLAYIŞI SKORU GETİRDİ"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Trabzonspor'un haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Parlatan, "Maça iyi başlayamadık. Kesinlikle ilk 30 dakikalık bölümde çok hata yaptık, top kayıpları yaptık. Trabzonspor net pozisyonlara girdi, sadece 1 gol bulabildi. İkinci devrenin başında toparladık. Trabzonspor'un 10 kişi kalması bizim için avantajdı. Bunu iyi kullanmak istedik. Maçta 2-1'i yakaladık ve elimizden geleni yaptık. Kanatlardan, bek bölgesinden ortalara girmeye çalıştık. Deniz Kadah'ın kafa topu dönüm noktası oldu. Biz daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. Çok fazla üretken değildik. Ama Trabzonspor'un kaliteli ayakları ve iyi oyun anlayışı skoru getirdi" dedi.

Hüseyin Çimşirden hakem tepkisi

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