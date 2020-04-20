Hüseyin Göçek'ten Arda Turan anısı!

Vatandaşların Koronavirüs ile mücadele için devletin sözünden çıkmaması gerektiğini söyleyen Göçek, "Bu süreçte Sağlık Bakanımız ve devlet büyüklerimizin yönlendirmelerini dikkate alıp, yoğun emek veren doktorlarımıza, eczacılarımıza ve sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız. Bir kişinin 20 kişiye yaydığı düşünülen bir pandemi demek hızlı bir yayılım demektir. Virüsü yaymamak için sosyal mesafemize dikkat etmeli, gerekmedikçe evden çıkmamalıyız" dedi. Göçek, şöyle devam etti: "Doktorlarımızın bilimsel donanımları ve deneyimleri çok üst düzeyde. Onun için çoğu dünya ülkesine göre sağlık sistemi açısından çok şanslı durumda olduğumuzu düşünüyorum."

ARDA İLE GURUR DUYDUM

Bizim için bütün futbolcular aynı standarttadır. Örnek verecek olursam, sene 2011. Avrupa Ligi'nde Rennes-Atletico Madrid maçını yönetmiştim. Sevgili Arda Turan da Atletico formasını giyiyordu. Onu, sahada görmek gurur vericiydi ama maçın ilk sarı kartını ona göstermek kuralın emriydi ve gösterdim.

ELEŞTİRİLER TARAFSIZ DEĞİL

Türkiye'de herkes futbolla ilgileniyor ve herkesin doğruları mevcut. Kurallar değişiyor, futbol hızlanıyor ama her sene değişen oyun kuralları ve yorum farklılıkları çok fazla takip edilmiyor. Tabii ki bu şartlarda sağlıklı eleştirilerimiz yapılamıyor. Her hakem doğru olduğuna inandığı kararı verir, hatası varsa da maçtan sonra maçı izleyip analizini yaptığında anlar. Kendince öz eleştirisini yapar, hatalarından ders çıkarmaya çalışır ve hakemsel gelişimini sağlar.

Yoğun eleştirilerle baskı altında olduğumuz doğrudur. Zihnimi ve bedenimi bu süreçte kısmen meditasyon yaparak arındırıyorum. Mümkün olduğu kadar görsel ve sosyal medyayı takip etmiyorum.

ONLİNE HAKEM EĞİTİMİNE GEÇTİK

MHK, Zekeriya Alp yönetiminde ilk kez online eğitim sistemine geçiş yaptı. Tüm hakemler bu sistemle uzaktan gelişimlerini sürdürüyor.