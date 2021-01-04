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04.01.2021 - 16:12 | | Fanatik

Hüseyin Türkmen Kasımpaşa yolunda

Trabzonspor'da son dönemde aradığı forma şansını bulamayan 23 yaşındaki savunmacı Hüseyin Türkmen, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini belirtti. Genç savunmacı için Kasımpaşa'nın devrede olduğu ve anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.

Hüseyin Türkmen Kasımpaşa yolunda
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Süper Lig 'de Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesi ile çıkışa geçen Trabzonspor'da kadro rotasyonu ara transfer döneminde yaşanacak. Bordo Mavili ekipte son dönemde aradığı forma şansını bulamayan 23 yaşındaki savunmacı Hüseyin Türkmen, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini belirtti. Genç savunmacı için Kasımpaşa'nın devrede olduğu ve anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.

Trabzonspor transfer konusunda kolaylık sağlayacağı ve oyuncunun önünü açmak istedikleri belirtildi. Hüseyin Türkmen bu sezon sadece 4 kez Süper Lig'de forma şansı bulabildi.

Hüseyin Türkmen Kasımpaşa yolunda

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