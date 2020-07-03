Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Hüseyin Üneş: Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz
03.07.2020 - 11:25 | | ERZURUM (AA)

Hüseyin Üneş: Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen ve üçüncü sıraya gerileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki en kritik maçlarından birini kaybederek Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

 

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, ligin büyük bir kısmını lider Hatayspor'un gerisinde ikinci sırada götürmeyi başaran mavi-beyazlı ekip, Adana Demirspor'a yenilerek, son 3 haftada bir üst lige doğrudan çıkma şansını zora soktu.

Hüseyin Üneş: Süper Lige çıkma inancımız sonsuz

Ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak mavi-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle yapacağı maçın yanı sıra kalan haftalardaki maçları da kazanarak Süper Lig'e doğrudan çıkma hedefine ulaşmak istiyor. Çıktığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet, 8'er yenilgi ve beraberlik alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kalan 3 haftada Giresunspor, Altay ve Ümraniyespor karşılaşmalarının ardından 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

Üneş: "İlk ikide Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz"

Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Futbolda bu tür şeylerin olduğunu ancak kalan 3 haftaya odaklandıklarını belirten Üneş, "Adana Demirspor'u geçip kalan 3 haftaya çok daha iyi girmek istiyorduk ama maalesef futbolda bu tür yol kazaları oluyor. İstenmedik bir sonuç aldık." dedi.  Üneş, oyuncuların sahada iyi bir performans ortaya koymadığını ifade ederek, "Takımımız kalitemizi sahaya yansıtamadı, ondan dolayı da üzgünüz ama önümüzde 3 hafta var ve inşallah bu maçlardan istediğimiz sonuçları alıp, rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İlk ikide Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz. Aksi bir durum olur da rakiplerimiz puan kaybetmezse en kötü ihtimalle play-off ile çıkacağız." diye konuştu.

"Süper Lig'e döneceğiz"

Sezonun büyük bir kısmını ikinci olarak tamamladıklarını anımsatan Üneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle travma yaşadıklarını aktardı.

Üneş, şunları kaydetti: 

"Sezonun başlarından bu yana ilk iki içinde yer aldık hatta kısa süreliğine de olsa lider olduk. Salgın sürecinde herkes için olumsuz şeyler geçerli oldu. Bu yüzden herkes futboldan ayrı kaldı ve herkes için şartlar eşit. İlk iki hafta istediğimiz sonuçları aldık ama üçüncü hafta istediğimiz sonuçla sahadan ayrılamadık. Kalan 3 haftayı iyi geçirip rakibimiz Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Matematiksel olarak liderlik şansımız var. Rakiplerimizin geçmişte kaybettikleri puanlar ortada. Bu ligde her türlü sonuçlar çıkabiliyor. Hafta sonu oynanacak maçlarda da çok farklı sonuçlar olacaktır. Biz gerekli dersleri çıkarırız. İlk ikinin içinde Süper Lig'e döneceğiz."

    Bayern Münih'in İngiliz takımlarına attığı en iyi goller
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hüseyin Üneş: Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz
      Hüseyin Üneş: Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz
    2. Son dakika | Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi
      Son dakika | Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi
    3. Lille'den geleceğe yatırım! 3 genç oyuncu...
      Lille'den geleceğe yatırım! 3 genç oyuncu...
    4. Lider Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında
      Lider Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında
    5. Son dakika | Ali Koç, Silivri’ye geldi
      Son dakika | Ali Koç, Silivri’ye geldi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, tarihi yenilmezlik serisine yakın

    Trabzonspor, tarihi yenilmezlik serisine yakın

    Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi

    Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi

    Formula 1 heyecanı başlıyor

    Formula 1 heyecanı başlıyor

    Son dakika | Galatasaray Babel'i gönderecek Diagne'yi tutacak

    Son dakika | Galatasaray Babel'i gönderecek Diagne'yi tutacak

    Sıradaki Haber