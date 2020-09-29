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29.09.2020 - 23:08 |

Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliÄŸini anÄ±msatÄ±yor"

Celta Vigo'nun forvetteki en Ã¶nemli oyuncusu Iago Aspas, TÃ¼rk futbolcu Emre Mor'dan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.Â

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Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mÃ¼cadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en Ã¶nemli oyuncusu Iago Aspas, TÃ¼rk futbolcu Emre Mor'dan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.Â 

Ä°spanya'nÄ±n Cadena Ser radyosuna demeÃ§ veren Aspas, "Emre farklÄ± bir futbolcu. Bire birde bana Messi'nin genÃ§liÄŸini anÄ±msatÄ±yor. Saha iÃ§inde Ã§ok ateÅŸli. AyaÄŸÄ±nda top ile Ã§ok hÄ±zlÄ± hareket edebiliyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

Aspas, "Emre sahip olduÄŸu tÃ¼m Ã¶zelliklerini sahada birleÅŸtirmeli. EÄŸer konsantrasyonunu sadece futbola verirse bize bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ± olacak bir futbolcu. Bundan hiÃ§ kuÅŸkum yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Celta'nÄ±n tarihindeki en pahalÄ± transfer olarak AÄŸustos 2017'de 13 milyon avroya Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼ne gelen Emre, futbol dÄ±ÅŸÄ±ndaki hareketlerinden dolayÄ± sorunlar yaÅŸamÄ±ÅŸ, zaman zaman kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸ ve ilk iki sezonunda beklenenin Ã§ok altÄ±nda performans sergilemiÅŸti.Â 

Iago Aspas: Emre Mor bana Messinin genÃ§liÄŸini anÄ±msatÄ±yor

GeÃ§en sezon kiralÄ±k olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayÄ±nda Celta Vigo'ya dÃ¶nen Emre Mor, ÅŸimdiye kadar ortaya koyduÄŸu futbolla takÄ±mda ilk 11'deki yerini garantilemiÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.Â 

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, 23 yaÅŸÄ±ndaki Emre Mor'u "beklentileri yeniden yÃ¼kseltmeyi baÅŸaran Celta'nÄ±n sÃ¼rpriz transferi" olarak gÃ¶steriyor.

Iago Aspas: Emre Mor bana Messinin genÃ§liÄŸini anÄ±msatÄ±yor

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