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08.01.2021 - 10:36 | | İZMİR (AA)

İbrahim Akın'dan "ayrılık" açıklaması

Altay Kulübü Altyapı Direktörü İbrahim Akın, görevinden 1,5 ay önce uzaklaştırıldığını tesadüfen karşısına çıkan bir belge ile öğrendiğini bildirdi.

İbrahim Akın'dan "ayrılık" açıklaması
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Akın, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluğunu, gençliğini ve yetişkinliğini Altay'da geçirdiğini belirterek, "Büyük Altay'daki 'Altyapı Direktörlüğü' görevimden yönetim kurulu kararı ile 1,5 ay önce uzaklaştırıldığımı tesadüfen karşıma çıkan bir belge ile öğrenmiş bulunmaktayım. Maalesef Altay Yönetim Kurulu bu kararlarını benimle paylaşma gereği bile duymamıştır." ifadelerini kullandı. 

Yaklaşık 6 ay önce bir yönetici tarafından kendisine sunulan "sportif direktörlük" görevini kabul ettiğini ancak geçen sürede kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini aktaran Akın, şunları kaydetti: 

"Kulübümüze şampiyonluk yolunda zarar vermemek adına bugüne kadar tarafıma yapılmış olan birçok davranış ve yaklaşıma sessiz kalmışken görevimden uzaklaştırılmış olmamın benimle paylaşılmaması süreçle ilgili bazı gerçekleri sizlerle paylaşma gerekliliği oluşturmuştur. Formasını giydiğim sürece sahada terimi son damlasına kadar akıttığım, birçok başarıda pay sahibi olduğum ve yuvam olarak gördüğüm Altay'da karşı karşıya kaldığım bu tutum ve davranışlar bende tarifi zor bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır."

Altay Kulübü: "İbrahim Akın bir senedir kulübe gelmiyordu"

Altay Kulübü de yaptığı açıklamada İbrahim Akın'a kulüp ve yönetim kurulu tarafından herhangi bir evrak verilmediği belirtildi. Böyle bir evrağın bulunmadığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İbrahim Akın'ın yönetim kurulumuz ve başkanımız dahil kimseyle görüşmediğini üstelik bir senedir de kulübe gelmediğini dile getirmek istiyoruz. Pandemi sebebiyle futbol altyapı takımlarımızın bir süredir faaliyetlerini durduğunu, kendisinin buna rağmen konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak için dahil kulübe gelmediğini de belirtmek istiyoruz. Süper Lig hedefiyle her anlamda yükselişe geçtiğimiz bu dönemde bu gibi konularla beraberliğimizin bozulmaması gerektiğini, hepimizin birlik olarak hedefe odaklanması gerektiğini tüm Büyük Altay camiasına hatırlatmak istiyoruz."

 

İbrahim Akından ayrılık açıklaması

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