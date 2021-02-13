İbrahim Çolak: ‘Hedefim iyi bir izlenim bırakmak’

Milli cimnastikçi, Türk sporcusuna imkan verildiğinde neler yapabileceğini gösterdiklerinin altını çizerken, sponsor katkısına vurgu yaptı. Çolak, “Bölgesel teknoloji grubu olan NGN’nin

bana verdiği destekle kendimi daha güçlü hissediyorum” dedi.

Önce dünya, ardından da Avrupa Şampiyonu olan cimnastikteki gururumuz İbrahim Çolak, büyük bir destekle yoluna devam ediyor. Bölgesel teknoloji grubu olan NGN’nin sponsor olduğu milli sporcumuz, cimnastiğin nasıl yükselişe geçtiğini ve kendisinin felsefesini MİLLİYET’e anlattı.



- Sakatlıktan sonra müthiş bir dönüş yaptın. Sence başarının sırrı ne?

“Ben başarı odaklı biriyim. Çünkü ben kazandığım zaman benimle beraber ailem ve ülkem de kazanıyor. Yaptığınız işin karşılığını almak istiyorsanız iyi bir planlama yapmanız gerek. Bunun yanın da disiplin de çok önemli. Diğer bir yandan, hep kazanmak insanı geliştirmez. Birçok yarışmada kıl payı madalyayı kaçırdığım zamanlar oldu. Ama ben yılmadım ve eksik yanlarımı keşfederek onları geliştirmeye çalıştım. Bu sebeple, kazanmak kadar kaybetmek de önemli. Birçok sakatlık yaşadım, ama antrenörümün dediği gibi “Sporcu hiçbir zaman yatarak iyileşmez”. Zorluklar karşısında pes etmem.”



- Senin ve takımının elde ettiklerine baktığımızda başarılarınızın bir tesadüf olmadığını gördük, bunun öyküsünü kısaca anlatır mısın?

“20 yıldır bu sporla ilgileniyorum ve aynı antrenör ve aynı ekiple çalışıyorum. Her şeyden önce biz bir aile olmayı başardık. Kulüp ve cimnastik arkadaşlarım benim 2. ailem gibi. Federasyon Başkanımız Suat Çelen ile de bir takım arkadaşı gibiyiz. Her yıl yeni hedefler belirliyoruz. Son 9 yıldır Türk cimnastiği yükselişe geçen federasyonlar arasında. Bu sebeple dünya bizi merakla takip etti, bir Türk sporcusuna imkan verilirse neler yapabileceğini gösterdik. Takım olarak da güzel başarılar elde ettik. Tarihimizde, takım olarak ilk gümüş madalyayı aldık. Üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ederim.”







‘Sesimi duyuruyorum’

- Bireysel sporcular için sponsorlar önemli. NGN gibi önemli bir sponsorun var. Yollarınız nasıl kesişti ve bir teknoloji devi ile sponsorluk nasıl bir şey?

“Bildiğiniz üzere NGN, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunun her aşamasında çözümler sunan bir firma, bu doğrultuda benim de bireysel dijital dönüşümümde ihtiyaç duyduğum desteği sunmak üzere bir yola çıktık. Bir sporcuya destek olmak demek sadece maddiyat değil, manevi desteği olmak da demek. Ben NGN ile kendimi daha güçlü hissediyorum. NGN ile sesimi daha fazla kişiye ulaştırma şansı buldum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Ben kendimi nasıl spora adadıysam, NGN de teknolojiye kendini adamış bir firma, ihtiyacınız olan her teknolojik hizmetin cevabını bulabiliyorsunuz.”

‘Hedefim iyi bir izlenim bırakmak’

- Senin elde ettiğin başarıların ardından cimnastiğe ilginin artmasına da neden oldu mu?

“Sosyal medyadan “Çocuğum sizi izledi, sizi örnek alıyor”, “Ben de şampiyon olacağım” gibi hedef içeren mesajlar da alıyorum. Buna ön ayak olmak, birine şampiyon olma fikrini aşılamak beni çok mutlu ediyor. Benim dönemimde benden başka bu sporla ilgilenen kimse yoktu. Elde ettiğimiz başarılarla, cimnastik 10 yıl öncesinden farklı bir konuma gelmiş durumda. Elde ettiğim popürlerlik sebebiyle, attığım her adıma dikkat ediyorum; kişiliğim ve davranışlarımla örnek olmaya çalışıyorum. Hedefim her zaman iyi bir izlenim bırakmak, doğru örnek olmak.”

‘Her zaman yanındayız’

NGN Yönetim Kurulu Başkanı&CEO’su İnanç Erol da İbrahim Çolak’a verdiği desteği değerlendirdi. Erol, “İbrahim’in adanmışlık, azim, hız, çeviklik, disiplin, başarı odaklı olması, işini en iyi şekilde yapması bizi çok etkiliyor, bu özellikleri bizi bir araya getiren ortak değerlerimiz. Cimnastik gibi tüm dünyada farkındalığı başarıyla artan bir branşta, ülkemizi başarıyla temsil eden, bu coğrafyadan çıkan bir değer olarak bizi ileriye taşıyan milli gururumuz İbrahim’in yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.”