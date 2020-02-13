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HaberlerTrabzonspor Haberleri İbrahim Hacıosmanoğlu: Ali Koç'ta cesaret yok
13.02.2020 - 14:15 |

İbrahim Hacıosmanoğlu: Ali Koç'ta cesaret yok

Bir dönem Trabzonspor'da başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yaptığı açıklamalarda eleştirilerde bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Ali Koç'ta cesaret yok
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İşte Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar;

'Sayın Koç Aziz Yıldırım'dan sonra başkanlığa geldi. Aziz Yıldırım'da meziyet vardı, kendisinde meziyet yok. Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok. Aziz Yıldırım birine bir şey söylerken adını söylerek konuşurdu, bu arkadaşta cesaret de yok. Siyaset mi yapmak istiyor yoksa Fenerbahçe'ye kulüp başkanlığı mı yapmak istiyor? onu da anlayamadım. Eğer yüreği varsa Cem Uzan gibi parti kurup siyaset yapsın, onu da yapmıyor. Futbolda kaos yaratmak mı derdi? O da değil. Tahminim benim ailesi ona yöneticiyken futboldan uzaklaşmasını istemişti, futbolda başkan yardımcılığından ayrılmıştı. Sonra yine aile kararı ile Fenerbahçe Başkanlığına aday oldu. Herhalde Fenerbahçe camiasını kullanmak bunlara kolay geliyor. Kendi menfaatleri adına kendi grubunu siyasete güçlü durmak için aile kararı ile başkan oldu. Ona da bir şey demiyoruz. Mertçe istediğinizi yapabilirsiniz. İsim vererek konuşun. '

İbrahim Hacıosmanoğlu: Ali Koçta cesaret yok

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