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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri İbrahim Sehic'den "Henüz nerede oynayacağıma karar vermiş değilim" mesajı
10.08.2020 - 11:39 | | ERZURUM (AA) -

İbrahim Sehic'den "Henüz nerede oynayacağıma karar vermiş değilim" mesajı

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren kaleci İbrahim Sehic, kendisiyle ilgili transfer iddialarına ilişkin, "Henüz gelecek sezon nerede oynayacağıma dair bir karar vermiş değilim." ifadesini kullandı.

İbrahim Sehic'den "Henüz nerede oynayacağıma karar vermiş değilim" mesajı
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Mavi-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren ve birçok takımla adı anılan Sehic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transferine ilişkin şunları kaydetti:

"Sevgili Erzurum ailem. Henüz gelecek sezon nerede oynayacağıma dair bir karar vermiş değilim. Söylemeliyim ki bu sadece benim şahsi kararım olacak. Kararımı ne ailem ne de menajerlerimin etkisi altında kalarak alacağım, tamamen kendi kararım olacak. Yapım gereği hayatta her zaman yeni deneyimler arayan birisiyim. Erzurum'a da Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımdan bu şekilde karar vererek geldim. Bu yüzden sizden ricam, bana bu konuda saygı duymanız, tarafıma ve aileme çirkin ve kırıcı söylemlerde ve mesajlarda bulunmamanızı rica ediyorum çünkü bu doğru değil. Ben nerede olursam olayım, her zaman Dadaş'ım"

İbrahim Sehicden Henüz nerede oynayacağıma karar vermiş değilim mesajı

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