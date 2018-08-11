İbrahim Üzülmez: "10 numara oyuncu olsa maçı alabilirdik"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maçı kaybetmelerinde, takımda 10 numara pozisyonunda görev yapacak futbolcunun bulunmamasının etkili olduğunu söyledi.



Üzülmez, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında üzüntülü bir gece yaşadıklarını belirtti.



Son dakikada gol yemelerinin üzüntülerini daha fazla artırdığını ifade eden Üzülmez, "Doğru işler yapmıştık. Geçen sezon bir alt ligde şampiyon olan takımdan sahada 7 oyuncumuz vardı. Yetmişinci dakikaya kadar iyi oynadık. Bu ligde hata yaptığınız zaman rakipler affetmiyor. Takımımız 3-4 hafta sonra daha iyi olacak. Belki de elimizde 10 numara oyuncu olsa maçı alabilirdik." diye konuştu.



Oyunun son bölümlerinin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Üzülmez, "Musa ve Ali'nin yorulması ile rakibin direnci arttı. Lig yeni başladı. 70 dakika doğru oynadık. Aynı mantalite ile hatalarımızı asgariye indirerek daha doğru bir yol almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Ligin kaliteli olduğunun altını çizen Üzülmez, "Biz de aynı düşünce içerisinde oyuncular aldık ama oyuncuların yorulması sonucu rakibe daha fazla şans verdik. Eksiklerimiz var elbette ama konuşarak yanlış yere çekilmesini istemiyorum. Benim görevim takımı hazırlamak. Ben de bunu yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Özdeş: "Galibiyetle başlamak önemli"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Özdeş, Çaykur Rizespor'un maça iyi başladığını kaydederek, "Maç boyunca rakibimiz iyi mücadele etti. İlk 10 dakika baskı yaşadık. Baskıyı geçtikten sonra ilk 15 dakikada öne geçsek istediğimiz oyunu oynayabilirdik. Paylaşım hatasından geri düştük. Beraberliği ararken ise 2-0 geri düştük." şeklinde konuştu.



Penaltı golünün tam zamanında geldiğini vurgulayan Özdeş, şunları kaydetti: "Rakibi oyunun son bölümünde kendi sahasında bıraktık. Beraberliği yakaladık. Bugünkü oyunun mükafatı son dakikada attığımız gol oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üst sıralarda olma hedefimiz var. İlk maçta galibiyetle başlamak önemli. Başakşehir ile zor bir maçımız var. Buna hazırlanacağız."