İbrahim Üzülmez destek istedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bu sezon taraftar desteğini arkamıza aldıktan sonra daha başarılı olacağımızın inancındayım" dedi.

Karadeniz ekibi, hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürüyor. Yeşil-mavili ekibin teknik adamı İbrahim Üzülmez, antrenman öncesi gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerin birbirleri arasındaki bağı kurmaları için zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Üzülmez, Kasımpaşa maçı değerlendirmesinde ise saha içerisinde birlikte oynamayı iyi bilen bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Takım olma yolunda biraz zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren İbrahim Üzülmez, "Saha içerisinde birlikte oynamayı iyi bilen bir takıma karşı oynayacağız. Takımın başında, takımını iyi tanıyan çok değerli Kemal hocam var. Takımını iyi tanıyor. Dolayısıyla bizim açımızdan baktığımız zaman hafta sonu kolay bir maç olmayacaktır. Ama düşüncemiz ve niyetimiz saha içerisinde var gücümüzle mücadele edip, istediğimiz sonucu almaktır. Bu ligde puan ve puanların ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Taraftar ve saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirip, bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Burada taraftarımıza da çok görev düşüyor. Bu takım Süper Lig’e çıkmıştır. Bu takıma daha fazla sahip çıkılması gerekmektedir. Taraftar desteğini aldıktan sonra daha başarılı olacağımızın inancındayım" ifadelerini kullandı.