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04.09.2018 - 09:17 |

İbrahim Üzülmez yerine Okan Buruk...

4 maçta 2 puanda kalan Çaykur Rizespor’da fatura İbrahim Üzülmez’e çıktı. Genç hocadan istifası istendi. Yönetimin Okan Buruk ile görüşme halinde olduğu belirlendi.

İbrahim Üzülmez yerine Okan Buruk...
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Süper Lig’e geri dönen Çaykur Rizespor, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ilk dört haftada alınan sonuçların camiayı üzdüğünü belirtti. Bakır, “Çaykur Rizespor’un önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağız. Bu anlamda İbrahim Üzülmez ile görüşerek karşılıklı yollarımızı ayırmak için görüşme yaptık. Bugün Üzülmez ile yeniden bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Görüşme odasında!

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kaldıran genç teknik adam Okan Buruk Çaykur Rizespor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. (Fanatik)

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