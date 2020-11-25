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25.11.2020 - 01:10 | | AA

Ibrahimovic, 12. kez 'yılın futbolcusu' seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İsveç'te 12. kez "yılın futbolcusu" seçildi.

Ibrahimovic, 12. kez 'yılın futbolcusu' seçildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital yapılan futbol ödülleri galasında 2020 yılının en iyi futbolcuları seçildi.

Ibrahimovic, yılın futbolcusu (Altın top) ödülünü 12. kez kazandı.

Törene İtalya'dan elinde altın topla birlikte görüntülü bağlanan Ibrahimovic, 50 yaşında da bu ödülü alacağını söyleyerek espri yaptı. Bir kez daha ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok çalışıyorum, istekliyim ve inancımı yüksek tutuyorum. Çok emek harcadığım için de bu yaşta iyi performans sergiliyorum." diye konuştu.

 

- Nordfeldt: "Türkiye'de mutluyum"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt, 'yılın kalecisi' ödülüne aday gösterilen 3 futbolcudan biri oldu. Ödülü Everton'ın kalecisi Robin Olsen kazandı.

Geceye görüntülü katılan Gençlerbirliği'nin file bekçisi Nordfeldt, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Nordfeldt, "İngiltere'de çok sıkıntılı günler geçirdim. Türkiye'de mutluyum ve memnunum. Gençlerbirliği'nde sürekli forma şansı bulduğum için kendime olan güvenim geri geldi. Bu da benim özel hayatımı pozitif etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

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Ibrahimovic, 12. kez yılın futbolcusu seçildi

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