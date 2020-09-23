İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button

37 yaşındaki forvet, Milan’ın Bologna’yı 2-0 yendiği lig maçında iki gol birden atarak öne çıktı. Maç sonunda konuşan Ibra, yaşına vurgu yapıp, “Benim adım Benjamin Button. Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız” dedi.

İsveçli golcü, sosyal medya hesaplarında da fotoğrafının altına ‘Benjamin Button’ yazdı.