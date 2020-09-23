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Haberlerİtalya Serie A Haberleri İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button
23.09.2020 - 07:00 |

İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button

İtalya’da Milan formasıyla yıllara meydan okuyan Zlatan Ibrahimovic, Benjamin Button çıkışıyla dikkat çekti.

İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button
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37 yaşındaki forvet, Milan’ın Bologna’yı 2-0 yendiği lig maçında iki gol birden atarak öne çıktı. Maç sonunda konuşan Ibra, yaşına vurgu yapıp, “Benim adım Benjamin Button. Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız” dedi.

İsveçli golcü, sosyal medya hesaplarında da fotoğrafının altına ‘Benjamin Button’ yazdı.

İbrahimovic: Benim adım Benjamin Button

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