"Ibrahimovic gelecek sezon Milan'da olmayacak"

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, bir Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon Milan'dan ayrılacağını belirtti.

Zlatan Ibrahimovic'in, Ocak ayında Bologna'ya transferi gerçekleşmedi ancak bu seçenek hala mümkün görünüyor.

Sinisa Mihajlovic, Ibra'nın sıradaki durağı için; "Ibrahimovic birkaç gün önce beni aradı. Yaz aylarında ne yapacağına karar verecek. Kesin olarak Milan'da kalmayacak. Seçenekleri arasında bize gelmesi ya da ülkesine dönmesi kalıyor." dedi.

İsveçli efsane golcü, İtalya'daki karantina sürecinde sahiplerinden olduğu Hammarby takımı ile idmanlara çıktı.

Mihajlovic ve Ibrahimovic, yakın iki arkadaş ancak Mihajlovic birlikte çalışmaları halinde bunun bir sorun olmayacağını düşünüyor. Mihajlovic açıklamasında; "Ibra, bana diğerlerinden farklı davranıyor. Ne diyeceğine ve nasıl davranacağına dikkat ediyor çünkü tehlikeli insanlar birbirini tanır." dedi.