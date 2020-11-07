CELAL UMUT EREN

Milli futbolcumuz, San Siro’da Ibrahimovic’in önünde hat-trickle sahneye çıktı. L’Equipe, ‘Zlatanlama’ göndermesiyle, “Yusuf, bu sezon başarısız olan Fransa futbolunun gururunu kurtardı” başlığıyla tarihi performansı manşete taşıdı

UEFA Avrupa Ligi’nde Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam ediyor. 23 yaşındaki milli yıldız, Lille formasıyla Milan deplasmanında hat-trick yaparak, 3-0’lık zafere imzasını attı. Attığı 3 golle San Siro’da tarih yazan Yusuf, özellikle Zlatan Ibrahimovic karşısında gövde gösterisi yaptı.

Ünlü L’Equipe Gazetesi, “Lille, Milan’ı Zlatanladı” başlığını ve Yusuf Yazıcı’nın fotoğrafını manşete taşıdı. Manşetin detayında “Yusuf, bu sezon başarısız olan Fransa futbolunun gururunu kurtardı. Lille’in Ibrahimovic’li Milan karşısında tarihi bir galibiyet almasını sağladı” ifadeleri kullanıldı.



İtalya basınında da Zlatan Ibrahimovic’in Lille karşısında etkisiz kaldığı ve 62 dakika sahada kalabildiği yazıldı. Almanya’da yapılan yayınlarda da ‘Ibrahimovic sustu, Yusuf Yazıcı konuştu’ ifadeleri dikkat çekti.

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupalarında San Siro’da hat-trick yapan tarihteki ikinci futbolcu oldu. Daha önce Barcelona formasıyla 2000-01 sezonunda Rivaldo benzer başarıyı yakalamıştı. Ayrıca Avrupa Ligi’nde bir sezonda iki kez hat-trick yapan 6. futbolcudan biri Yusuf oldu.



Daha önce Sparta Prag karşısında da 3 gol kaydeden genç orta saha, Milan’ı da benzer performansla yıktı. Lille’de ilk 30 maçında 1 gol atabilen Yusuf, son 8 maçta 8 gol buldu. UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine de seçilen Yusuf Yazıcı, Sivasspor’dan Caner Osmanpaşa ile beraber kadroya yazıldı.