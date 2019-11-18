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HaberlerTrabzonspor Haberleri İç saha uyarısı!
18.11.2019 - 08:00 |

İç saha uyarısı!

Ligde zirve yarışı veren Trabzonspor’da iç sahada kayıpsız geçmenin önemi vurgulanıyor. Evinde 6 maçta 4 kez kazanıp, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer sezon sonuna kadar en az kayıp yaşamanın hesaplarını yapıyor

İç saha uyarısı!
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Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, evinde puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da dikkat ettiği bu konu rakamlarla ortaya dökülüyor. Ligde iç sahada 6 maça çıkan bordo-mavililer, 4 galibiyet alırken 1 beraberlik 1 yenilgi yaşadı.

5 puanlık kayıp
18 puanın 13’ünü toplayıp, 5 puanlık bir kayıp yaşayan Trabzonspor, bu duruma üzülüyor. Medical Park Stadı’nda 13 puan alan Trabzonspor, 6 maçta 13 gol attı, 6 gol yedi. Sadece Göztepe’ye 1-0 yenilen Ünal Karaman’ın takımı, ezeli rakibi Beşiktaş’ı 4-1’le devirdi. İç sahada sezon bitimine kadar en az kayıpla yoluna devamk isteyen Ünal Karaman, taraftarların da önemine dikkat çekiyor.

İç sahada kazandıkça taraftarların stada geleceğine inanan başarılı çalıştırıcı, şampiyonluk yolunda bu durumun değerli olduğuna inanıyor. Şampiyonluğun bu sezon çok uzak olmadığını düşünen Trabzonspor teknik heyeti, oyunculara da bu durumun önemini aşılıyor. Ligde kalan 23 haftanın 11’ini evinde oynayacak Karadeniz temsilcisi, önlerinde duran 33 puanın maksimumunu almanın hesaplarını yapıyor.

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