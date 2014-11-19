"İç sahada kazanmak istiyoruz"

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, beş oyuncunun milli takımlara gittiğini anımsatarak, Ali Adnan'ın takıma döndüğünü, Kweuke, Ousmane Viera ve Filip Holosko'nun yarın, Oboabona'nın ise cuma günü öğleden sonra döneceğini belirtti.

Murat Duruer'in alt adalesinde problemi olduğunu ve İstanbul Başakşehir maçında kadroda olmayacağını ifade eden Özdilek, "Kaleci Aykut Erçetin'in de belinde problem var, antrenmana çıkmıyor. Sakatlık ve milli takımdan dolayı takım halinde çalışma imkanı da bulamadık. Cuma günü gelen oyuncularla ancak maçı birlikte yaşayabileceğiz" diye konuştu.

Kendilerinin 10 puan, rakiplerinin ise 11 puanda olduğunu vurgulayan Özdilek, "Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Çok zor gol yiyen, takım savunmasını iyi yapan ama son iki maçı da kaybeden bir takım. İç sahada galibiyet sevinci yaşayamadık, amacımız İstanbul Başakşehir maçında bu zinciri kırmak olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Başakşehir maçında tek amaçlarının kazanmak olacağını kaydeden Özdilek, şöyle devam etti:

"Oynanmamış 7 hafta ve 21 puan var. Alabileceğimiz maksimum puan almak için mücadele edeceğiz ve maç maç bakacağız. Belki takım olarak birçok oyuncu yorgun olacak, hazır olmayacak. Bazı maçlar sahaya çıktığınızda şartlar ne olursa olsun kazanılması gereken maçlardır. Bu maç da öyle bir maç ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmayacak."

Kaleci Volkan Demirel'in milli maçta oynamaması

Özdilek, Volkan Demirel'e yapılanları doğru bulmanın mümkün olmadığını belirterek, "Söylem çok var ama eylem anlamında çok şeylerin doğru yapıldığını düşünmüyorum. Sporun ne anlama geldiğini unuttuk. Kazanalım da nasıl olursa olsun olgusu ortaya çıktı. Volkan kardeşimize yapılanlar... Çıkarılan kanunlarda maçta küfrü önlemek, zihniyeti değiştirmek var ama maalesef yaptırım anlamında çok büyük yaptırım yok" dedi.

Ülke için mücadele eden bir oyuncuya yapılanların doğru olmadığını, futbolun aktörlerinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine inandığını ifade eden Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu geminin içinde hepimiziz. Ülke futbolu nereye gidiyor? En son noktası bu. Bunun daha altı olur mu? Bilmiyorum. İnsanların stattan kaçtığı, futboldan zevk almadığı, futbolun değerinin çok altlara düştüğü bir dönem. Herkesin şapkasını önüne koyması lazım. Katedilen mesafe yok. İnsanların seyrinden zevk aldığı, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, skor ne olursa olsun insanların mutlu olduğu geçmişe dönmek lazım."

Özdilek, geçmişte taraftarların birbirine saygı duyduğunu ve aynı tribünde maç izlediğini dile getirerek Özdilek, şunları kaydetti:

"Tek dileğim o günlerin geri gelmesi. Bu şartlarda gelir mi, zor. Marka değerimizi biraz daha yukarı çekmeliyiz. Statlar bomboş, yaşananlara bakıyorsunuz, insanlar negatif. Bu ortamda futbolu ve sporu konuşmak çok sağlıklı değil. Kurallar mutlaka olmalı. Ne olursa olsun hiçbir futbolcu takımında dahi olsa küfrü hak etmiyor. Volkan'ın ne tür psikolojide olduğunu bilmiyorum ama milli takım forması giyen hiçbir futbolcunun küfrü hak etmediğini söylüyorum ancak birçok Avrupa maçı oynamış böyle bir oyuncunun da bu baskıyı kaldırabilmesi gerekiyordu. Volkan da bu takımın kaptanı ve önemli bir oyuncusu. Sonuçta hepimiz insanız, makine değiliz."