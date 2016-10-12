İçimizdeki Surinamlı!

CELAL UMUT EREN

Türkiye Futbol Direktörlüğü’nün projesi kapsamında gurbetçi futbolcuların ay-yıldızlı formaya kazandırılma hamlesi son yıllarda büyük hız kazandı.

Son dönemde Yunus Mallı, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Tolga Ciğerci gibi yurt dışında yetişen Türk asıllı oyuncuların milli takıma katılmasından sonra yeni bir isim daha gündeme geldi. Ümit Milli Takımı’nın Abdullah Ercan yönetimindeki kadrosunda Surinam asıllı Hollanda doğumlu, Erol Erdal Alkan’ın adı dikkat çekti.

Stoper, sağ bek ve ön libero olarak görev alabilen Erdal’ın, annesi Surinamlı, babası ise Bursalı bir Türk... Bursa’da Kapalıçarşı’da tanışan anne ve babanın oğlu olan Erol, Amsterdam’da dünyaya geldi. İlk olarak 6 Ekim 2016 tarihinde Hollanda ile oynanan ümit milli maçında ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki futbolcunun ilginç bir özelliği bulunuyor.

Amsterdam’da yetişen ve 13 yaşında Ajax altyapısına seçilen Erol için hem vatandaşlık durumu hem de oyuncu profili nedeniyle, ‘Yeni Rijkaard’ benzetmesi öne çıkmıştı.

Türkçe de biliyor!

Ardından AZ Alkmaar’ın da yoğun çaba harcadığı ve transfer ettiği Erol Alkan kısa sürede Hollanda’da adını duyurdu. Erol’un bir diğer özelliği de Türkçe ve Türkiye’ye olan hayranlığı oldu. Bursa’da yaşayan babaannesi sayesinde akıcı şekilde Türkçe konuşan genç yıldız, her fırsatta Türkiye’ye geliyor.

Buruk’un gözdesi

Erol Erdal Alkan profesyonel kariyerine Türkiye’de başladı. 2012’de şimdiki adıyla Medipol Başakşehir’in altyapısında oynayan Erdal, Okan Buruk’un dikkatini çekmişti. 2013-14 sezonunda Elazığspor’un başına geçen Buruk, genç savunmacıyı da bordo-beyazlı takıma transfer etmişti.