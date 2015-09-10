İdman öncesi kaset izletti



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman öncesi futbolculara son hafta oynadıkları Eskişehirspor maçının kaseti izletilerek hataları gösterildi.

Milli takımdan henüz dönmeyen Oboabona çalışmaya katılmazken, Dhurgam İsmail ise takımla birlikte idmana çıktı. Sakatlığı bulunan Tuszyunski, Ertuğrul Ersoy ve Deniz Kadah ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık bir saat süren antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Medicana Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.