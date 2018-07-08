Ignashevich futbolu bıraktı!

Ignashevich, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kabullenmesi oldukça güç olsa da buraya kadarmış. 20 yıla yakın süredir Rusya Milli Takımı'nın parçası olduğum için mutluyum. Sevgilerinden ötürü CSKA Moskova taraftarlarına da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

127 kezle Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan Ignashevich, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadı.

Kariyerinin tamamını Rusya'da geçiren 38 yaşındaki stoper, 2004'te transfer olduğu CSKA Moskova ile 2005 UEFA Avrupa Ligi kupası kazanmasının yanı sıra 5 de lig şampiyonluğu yaşadı.