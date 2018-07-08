MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Ignashevich futbolu bıraktı!
08.07.2018 - 12:31 | | AA

Ignashevich futbolu bıraktı!

2018 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden ev sahibi Rusya'nın savunma oyuncusu Sergey Ignashevich, futbolu bıraktığını açıkladı.

Ignashevich futbolu bıraktı!
ABONE OL

Ignashevich, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kabullenmesi oldukça güç olsa da buraya kadarmış. 20 yıla yakın süredir Rusya Milli Takımı'nın parçası olduğum için mutluyum. Sevgilerinden ötürü CSKA Moskova taraftarlarına da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

127 kezle Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan Ignashevich, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadı.

Kariyerinin tamamını Rusya'da geçiren 38 yaşındaki stoper, 2004'te transfer olduğu CSKA Moskova ile 2005 UEFA Avrupa Ligi kupası kazanmasının yanı sıra 5 de lig şampiyonluğu yaşadı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber