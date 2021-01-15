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Haberler Nba Haberleri Igor Kokoskov: "Bencil değildik, herkes iyi oynadı"
15.01.2021 - 23:56 |

Igor Kokoskov: "Bencil değildik, herkes iyi oynadı"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u 100-74 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Igor Kokoskov: "Bencil değildik, herkes iyi oynadı"
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 100-74 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, çok zor bir maç oynadıklarını aktardı.

Panathinaikos'un iyi bir takım olduğunu anlatan tecrübeli başantrenör, "Çok zor bir maçtı. Sonuç bunu göstermiyor olsa da zor bir maçtı. Panathinaikos'un ne kadar zor bir rakip olduğunu hepimiz biliyoruz. Fiziksel oynayan agresif bir takım. Çok fazla silahları var. Nedovic gibi müthiş bir oyuncuları var." diye konuştu. 

Maça çok iyi başladıklarının altını çizen Kokoskov, "Savunma ribauntlarında biraz eksiktik. 21 ribaunt iyi bir sayı değil. Enerjimiz iyiydi. Bencil değildik. Herkes iyi oynadı. Sonuçtan mutluyuz. Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Igor Kokoskov: Bencil değildik, herkes iyi oynadı

Kattash: "Başımızı dik tutalım" 

Panathinaikos Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Oded Kattash ise çok kötü bir sonuç olduğunu belirterek, "Son iki günde takımın sistemine, kurallarına adapte olmaya çalıştım. Benim için çok zordu. Çok etkim olmadı. Bunun için üzgünüm. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum. Vücut dilimiz çok önemli. Başımızı dik tutalım. Birlik olmaya devam edelim." ifadelerini kullandı. 

İlerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını aktaran Kattash, "Çok etkisizdik. Oynamalarına izin verdik. Çok kolay sayılar üretmesine izin verdik. Zaman gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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