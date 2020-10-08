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08.10.2020 - 23:42 | | DHA

Igor Kokoskov: "Daha da iyi olmamız lazım"

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'i deplasmanda 80-71 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu.

Igor Kokoskov: "Daha da iyi olmamız lazım"
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Basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 80-71 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zorlu bir maçı galip tamamladıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, yeni  bir takım olduklarını belirtirken, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı" dedi.

Igor Kokoskov: Daha da iyi olmamız lazım

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