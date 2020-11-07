Igor Kokoskov: Herkes yÃ¼reÄŸiyle oynadÄ±

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Khimki takÄ±mÄ±nÄ± 83-71 maÄŸlup eden FenerbahÃ§e Beko'da baÅŸantrenÃ¶r Igor Kokoskov, Ã¶nemli bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Kokoskov, "TakÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir galibiyet. Herkes katkÄ±da bulundu, yÃ¼reÄŸiyle oynadÄ±. TakÄ±mÄ±n Ã§ok karakter gÃ¶stermesi gereken bir maÃ§ olduÄŸunu biliyorduk. EksiÄŸimizle birlikte bunu Ã§ok iyi toparladÄ±k. MaÃ§Ä±n akÄ±ÅŸÄ±na, planÄ±mÄ±za uyduk. Yeni bir takÄ±mÄ±z, birÃ§ok ÅŸey yeni ama geliÅŸim bizi mutlu ediyor." diye konuÅŸtu.Â

Kurtinaitis: "19 top kaybÄ±yla bir takÄ±mÄ± yenmek kolay deÄŸil"

Khimki BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Rimas Kurtinaitis ise "Ã‡ok zor bir maÃ§tÄ±. Genelde gerideydik ama dÃ¶nmeyi baÅŸardÄ±k. ÅžanssÄ±z top kayÄ±plarÄ± kÃ¶tÃ¼ oldu. 19 top kaybÄ± yaptÄ±k. Avrupa Ligi'nde 19 top kaybÄ±yla bir takÄ±mÄ± yenmek kolay deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

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