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02.08.2020 - 14:19 | |   ANKARA (AA) -

Igor Kokoskov İstanbul yolunda

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi hazırlıklarına katılmak amacıyla ABD'den ayrıldı.

Igor Kokoskov İstanbul yolunda
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'ten yapılan açıklamada, takımın asistan koçu Kokuskov'un, sabah saatlerinde Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nden ayrıldığı ve yeni görevine başlamak için Fenerbahçe Beko'nun sezon öncesi hazırlıklarına katılacağı belirtildi.

Sacramento Kings'in başantrenörü Luke Walton, Kokuskov'a başarılı bir dönem temennisinde bulunarak, "Teknik ekibimizin değerli bir üyesi oldu ve Orlando'dan ayrılmasına rağmen oyuncularımıza yol göstermedeki doğal kabiliyeti, takımımıza ilham vermeye devam edecek. Sacramento Kings ailesi olarak ona başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Igor Kokoskov İstanbul yolunda

2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nda başantrenörlük pozisyonuna getirilen ve halen görevini sürdüren Kokoskov, 19 sezon NBA'de çalıştı. Utah Jazz, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Detroit Pistons ve Los Angeles Clippers'ta asistan koçluk yapan Sırp antrenör, 2018-2019 yıllarında Phoneix Suns'ta ise başantrenörlük görevini üstlendi.

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