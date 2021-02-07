Igor Kokoskov: ‘Rüyaydı gerçek oldu’

THY Euroleague’de oynadığı son dokuz karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Igor Kokoskov, Tivibu Spor’un konuğu oldu.

Öncelikle kendi tarzını anlatan başarılı coach, “Bazen koçların toplandığı sunumlarda ve konferanslarda bana oyun felsefem hakkında soru soruyorlar. Benim bir felsefem yok, fikirlerim var. Kendimi o kadar övmem. Filozof ya da dâhi değilim. Sevdiğim bir işi yaptığım için şanslıyım” dedi.

Takımın yakaladığı çıkışı da değerlendiren Fenerbahçe Başantrenörü, “Guduric’in dönüşü bizi olumlu etkiledi. Bunun yanında Kızılyıldız maçını son saniyede kazanmak takımın kendine güveni ve momentum açısından etkiliydi. Ama sezonun başına dönecek olursak, CSKA maçını uzatmaya götürmemeliydik ya da uzatmada kazanmalıydık. Bayern karşısında 21 sayı öne geçtik ama maçın sonunu getiremedik” diye konuştu.

Kukoskov şöyle devam etti: “Fenerbahçe’yi çalıştırmak benim için rüyaydı ve gerçekleşti. NBA’i bırakıp, Avrupa’ya geldiğim için birçokları delirdiğimi düşündü. Bu yeni bir macera oldu. Hedefimiz sürekli iyileşmek, gelişmek. Biz Fenerbahçe’yiz ve standartlarımız yüksek. Euroleague tarihinin ve dünyanın en büyük spor kulüplerinden birini temsil ettiğimizin farkındayız. Bu şekilde davranmalıyız.”