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21.08.2020 - 19:17 | | AA

Igor Tudor ayrılığı açıkladı! Yeni adresi Juventus...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Hırvat ekibi Hajduk Split'ten ayrılığını açıkladı. Tudor, Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcısı olacak.

Igor Tudor ayrılığı açıkladı! Yeni adresi Juventus...
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Hırvat kulübü Hajduk Split'in teknik direktörü Igor Tudor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus'ta yardımcı antrenörlük görevine getirildi. 

Hajduk Split'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpteki ikinci döneminde 18 resmi maça çıkan Hırvat çalıştırıcının, kariyerine Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak devam edeceği belirtildi. 

1998-2007 yılları arasında top koşturduğu Juventus'un teknik heyetinde yer alacak 42 yaşındaki Tudor, daha önce PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese kulüplerinde teknik direktörlük yapmıştı.

Igor Tudor ayrılığı açıkladı Yeni adresi Juventus...

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