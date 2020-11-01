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01.11.2020 - 15:36 |

İH Konyaspor - Medipol Başakşehir (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İH Konyaspor - Medipol Başakşehir (CANLI)
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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde bugün Konyaspor, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

 İH Konyaspor - Medipol Başakşehir (CANLI)

İLK 11'LER

M. Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Boli-Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

 

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. Medipol Başakşehir, Konya'da da galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.

İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti. Ligde üç maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor ise kötü gidişe Medipol Başakşehir karşısında "dur" demeyi amaçlıyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Yeşil beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Hadziahmetovic, Anicic, Volkan ve Uğur Demirok zorlu mücadelede görev yapamayacak.

Konyaspor bugün Ömer Ali Şahiner, Musa Çağıran ve Ahmet Çalık'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

İH Konyaspor - Medipol Başakşehir (CANLI)

 

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