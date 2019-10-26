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26.10.2019 - 08:00 |

İki farklı Trabzon

Süper Lig’de başarılı sonuçlarla zirve iddiasında ilerleyen Trabzonspor, Avrupa’da ise henüz galibiyet alamadı. İki farklı görüntü çizen bordo-mavililer, herkesi şaşırttı

İki farklı Trabzon
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Süper Lig’de aldığı başarılı sonuçlar ile zirve mücadelesinin içinde yer alan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde ise henüz galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavililer ligde farklı, Avrupa’da farklı bir görüntü verdi.

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir mağlubiyeti bulunan ve ikinci sırada zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde C Grubunda oynadığı 1 puanla grubun son sırasında yer aldı. Ligde ilk 8 haftalık bölümde 17 golle en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde 2 golle en az gol atan takım oldu.

Bu arada bordo-mavililer, Avrupa Ligi’nde gruptan çıkabilmesi için 7 Kasım’da deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçını kazanmak zorunda. Basel ile Getafe’nin karşılaşacağı haftada Trabzonspor, 7 Kasım’da deplasmanda Krasnodar’ı mağlup etmesi durumunda puanını 4’e yükseltecek ve gruptaki şansını sürdürecek.

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